Erfahrungsbericht Ambulantes Hospiz Neuwied hilft auf dem letzten Weg Julia Hilgeroth-Buchner 29.11.2024, 06:00 Uhr

i Große Dankbarkeit: Als sich abzeichnete, dass ihr Mann seine schwere Krankheit nicht überleben würde, erfuhr die Neuwiederin Elfi Grünewald (links) schnelle, fürsorgliche Hilfe durch das Team des Ambulanten Hospiz Neuwied, zu dem auch Hospizfachkraft Irena Dreier gehört. Julia Hilgeroth-Buchner

Das Ambulante Hospiz in Neuwied begleitet Menschen und deren Angehörige auf dem letzten Lebensweg. Wie wichtig diese Arbeit ist, zeigt der Fall von Elfi Grünewald. Sie hat mit uns über die letzten Wochen mit ihrem Mann Wolfgang gesprochen.

Es gibt Momente im Leben, in denen die Welt plötzlich still steht. Kein tröstendes Wort, keine gut gemeinte Ermutigung kann dann noch dazu beitragen, das Schicksal zu wenden. So erging es auch Elfi Grünewald. Als ihr Mann Wolfgang die Nachricht erhielt, dass seine seit sieben Jahren bestehende, sehr schwere Erkrankung nicht mehr therapierbar ist und er daran versterben wird, wusste die Neuwiederin nicht mehr ein noch aus.

