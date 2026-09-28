Wo große Lieferwagen Probleme bekommen, sollen kleine Lastenräder für Amazon zum Einsatz kommen. In vielen Großstädten sieht man sie schon, jetzt wird auch in Neuwied elektrisch und kompakt ausgeliefert.
Lesezeit 2 Minuten
Die typischen grau-blauen Lieferwagen von Amazon sind auf Deutschlands Straßen keine Seltenheit. Vielerorts gelten sie sogar als Ärgernis, da sie gerne mal auf Radwegen und in engen Straßen parken. Anders soll es nun mit den E-Cargo-Bikes laufen. Diese elektrisch angetriebenen Fahrzeuge sollen ein Teil des Radverkehrs werden.