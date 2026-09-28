Zusätzlich zu den Lieferwagen Amazon liefert in Neuwied nun auch per E-Lastenrad aus Viktoria Schneider 28.09.2026, 06:00 Uhr

i Klein, kompakt und emissionsarm: Damit wirbt Amazon bei ihren neuen elektrischen Lastenrädern, die nun auch in Neuwied zum Einsatz kommen. Viktoria Schneider

Wo große Lieferwagen Probleme bekommen, sollen kleine Lastenräder für Amazon zum Einsatz kommen. In vielen Großstädten sieht man sie schon, jetzt wird auch in Neuwied elektrisch und kompakt ausgeliefert.

Die typischen grau-blauen Lieferwagen von Amazon sind auf Deutschlands Straßen keine Seltenheit. Vielerorts gelten sie sogar als Ärgernis, da sie gerne mal auf Radwegen und in engen Straßen parken. Anders soll es nun mit den E-Cargo-Bikes laufen. Diese elektrisch angetriebenen Fahrzeuge sollen ein Teil des Radverkehrs werden.







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