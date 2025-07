Am Wochenende wird es in Neuwied französisch

Am Samstag geht es los: Der Französische Markt kommt wieder in die Deichstadt - allerdings nicht etwa auf den neuen Marktplatz, sondern auf den Aldi-Parkplatz. Aus Platzgründen.

Die nächste Veranstaltung lockt an diesem Wochenende in die Deichstadt: Am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Juli, findet der Französische Markt in Neuwied statt. Am letzten Juliwochenende heißt es „Bienvenue“ auf dem Aldi-Parkplatz in der Innenstadt. Aus Platzgründen findet der Markt wieder hier statt und nicht auf dem neu gestalteten Marktplatz, was im Vorfeld auch für Kritik gesorgt hatte. Wir geben noch mal die wichtigsten Infos.

Der Markt findet am Samstag von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz in der Luisenstraße statt. Hier gibt es an rund 40 Ständen unter anderem Kulinarisches und französische Weine, Champagner und Crémant, kündigte die Stadt im Vorfeld an. Außerdem gibt es Mode, Schmuck, Düfte, Seifen und Dekoratives.

Es finden sich zahlreiche Sitzgelegenheiten, wo man das gastronomische Angebot genießen kann. Im Gegensatz zum Vorjahr findet der Französische Markt diesmal ohne einen gleichzeitigen verkaufsoffenen Sonntag statt.