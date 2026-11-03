Laden an der B42 in Unkel Am Stuxhof werden weiter Weihnachtsbäume verkauft Sabine Nitsch 03.11.2026, 14:36 Uhr

i Der Stuxhof in Unkel wurde Anfang des Jahres geschlossen. Doch wie in den Vorjahren werden zumindest Weihnachtsbäume verkauft. Sabine Nitsch

Der Stuxhof war in Unkel eine Institution. Er hatte gefühlt immer geöffnet. Am ersten Weihnachtstag konnte man dort kaufen, was für das Weihnachtsessen noch fehlte. Seit Jahresbeginn ist er geschlossen. Doch Christbäume werden weiterhin verkauft.

. Der Stuxhof an der B42 in Unkel fehlt. Knut von Wülfing hat seinen Hof Anfang des Jahres aus Altersgründen geschlossen. Im Stuxhof g ab es sieben Tage in der Woche frisches Obst, feldfrisches Gemüse, Blumen, Pflanzen aber auch eine Vielzahl von Produkten aus der Region.







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