Moderne Wohnungen in Neuwied
Am Rand des Rasselstein-Geländes baut Investor ASAS
Nur noch ein paar technische Details sind an dem neuen Wohngebäude am Hammergraben in Neuwied fertigzustellen.
Nur noch ein paar technische Details sind an dem neuen Wohngebäude am Hammergraben in Neuwied noch fertigzustellen.
Rainer Claaßen

Das Unternehmen ASAS plant zusammen mit der Stadt Neuwied für das ehemalige Rasselstein-Gelände im Grunde einen neuen Stadtteil. Am Rand des Gebietes hat sich ASAS bereits in Sachen Wohnungsbau ins Zeug gelegt.

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Bis vor wenigen Jahren hat neben der Straße „Am Hammergraben“, am Weg von Niederbieber nach Segendorf, ein historisches Gebäude gestanden. Es diente als Wohnung für den Techniker, der sich um die Wartung der dortigen Wehranlage kümmerte. An dieser Stelle gegenüber der Wiedinsel wird Wasser in den Hammergraben abgeleitet, der früher Brauchwasser für das Blechwalzwerk lieferte.

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Kreis NeuwiedBauen & Wohnen

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