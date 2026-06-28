Neuwieder Cocktail zur WM Am Neuma-Beach schmeckt der „Asunción-Tropicana“ Jörg Niebergall 28.06.2026, 16:00 Uhr

i Neuma-Beach-Chef Valon Karalija (28) präsentiert den „Asunción-Tropicana“. Jörg Niebergall

Im nächsten Spiel und dem ersten K.O.-Spiel der deutschen Elf geht es am späten Montagabend gegen Paraguay. Im Neuma-Beach Neuwied gibt es den passenden Cocktail – und Rudelgucken ist hier natürlich auch möglich.

Die Deichstadt hat wieder einen Lauf – und diesmal führt er direkt über das Rheinufer in Richtung Karibik, Copacabana und Paraguay in einem Atemzug. Denn nach Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador kommt jetzt Paraguay als vierter Vertreter der südlichen Hemisphäre auf den Bildschirm – und auf die Getränkekarte.







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