Landesbühne in Neuwied Am Ende gibt es doch eine frohe Weihnacht Rainer Claaßen 07.12.2025, 16:00 Uhr

i Matthias (Jens Hajek), Pia (Aline Hochscheid), Thea (Friederike Linke) und Bernhard (Miguel Abrantes Ostrowski) bekommen am Ende des Heiligen Abends noch überraschenden Besuch. Rainer Claaßen

Die Landesbühne Neuwied lässt es sich nicht nehmen, ein Weihnachtsstück aufzuführen. Im Mittelpunkt der Irrungen und Wirrungen steht die Frage, ob es für die Bescherung einen Weihnachtsmann braucht und wer diese Rolle ausfüllen kann?

Das Weihnachtsstück im Neuwieder Schlosstheater gehört zum Dezember wie der Adventskranz auf den Wohnzimmertisch und der Knuspermarkt auf den Luisenplatz. Doch nicht jeder hängt an solchen Traditionen – beim Ehepaar Thea und Matthias gehen die Meinungen zur Bescherung durch einen Weihnachtsmann erheblich auseinander: Sie ist fest davon überzeugt, den Kindern damit eine riesige Freude zu machen.







