Stadtgalerie Neuwied, Monrepos oder Willy-Brandt-Forum in Unkel: Die Museen im Kreis Neuwied widmen sich einer breiten Reihe von Themen. Am 17. Mai, dem internationalen Museumstag, kann man viele kostenlos erkunden.
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Am Sonntag, 17. Mai, wird mit dem internationalen Museumstag die Vielfalt der Museen gefeiert und unter dem diesjährigen Motto „Museen vereinen eine gespaltene Welt“ auf ihre gesellschaftliche Rolle aufmerksam gemacht. An dem Aktionstag öffnen viele Häuser und Ausstellungen bei freiem Eintritt und bieten kostenlose Führungen und besondere Aktionen an, auch im Kreis Neuwied.