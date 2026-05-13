Museumstag im Kreis Neuwied Am 17. Mai kostenfrei Willy Brandts Arbeitszimmer sehen Justin Buchinger 13.05.2026, 13:00 Uhr

i Das nachgebaute Arbeitszimmer des ehemaligen Bundeskanzlers ist das Herzstück des Willy-Brandt-Forums Unkel. Am 17. Mai, dem Internationalen Museumstag, ist der Eintritt frei. Archiv Heinz Werner Lamberz. Heinz Werner Lamberz

Stadtgalerie Neuwied, Monrepos oder Willy-Brandt-Forum in Unkel: Die Museen im Kreis Neuwied widmen sich einer breiten Reihe von Themen. Am 17. Mai, dem internationalen Museumstag, kann man viele kostenlos erkunden.

Am Sonntag, 17. Mai, wird mit dem internationalen Museumstag die Vielfalt der Museen gefeiert und unter dem diesjährigen Motto „Museen vereinen eine gespaltene Welt“ auf ihre gesellschaftliche Rolle aufmerksam gemacht. An dem Aktionstag öffnen viele Häuser und Ausstellungen bei freiem Eintritt und bieten kostenlose Führungen und besondere Aktionen an, auch im Kreis Neuwied.







Artikel teilen

Artikel teilen