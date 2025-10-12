Nach knapp drei Jahren Vollsperrung ist die L255 in Altwied wieder befahrbar. Die Menschen im Neuwieder Stadtteil feiern das Ende der Dauerbaustelle mit einem Wiedervereinigungsfest.
Lesezeit 2 Minuten
Kein Westernhagen („Freiheit“), kein David Hasselhoff („Looking for Freedom“), keine hochrangigen Politiker von Stadt und Kreis Neuwied, doch das störte die rund 70 Altwieder, verstärkt durch einige Melsbacher, am Samstagnachmittag nicht, als sie sich zum Wiedervereinigungsfest an der Bushaltestelle „Burg“ in der Ortsmitte trafen.