Freude in Neuwieder Stadtteil Altwied feiert Wiedervereinigung nach Dauerbaustelle Jörg Niebergall 12.10.2025, 16:00 Uhr

i Nach dem Ende der Dauerbaustelle L255 sind die Ortschaften im Neuwieder Stadtteil Altwied wiedervereint. Jörg Niebergall

Nach knapp drei Jahren Vollsperrung ist die L255 in Altwied wieder befahrbar. Die Menschen im Neuwieder Stadtteil feiern das Ende der Dauerbaustelle mit einem Wiedervereinigungsfest.

Kein Westernhagen („Freiheit“), kein David Hasselhoff („Looking for Freedom“), keine hochrangigen Politiker von Stadt und Kreis Neuwied, doch das störte die rund 70 Altwieder, verstärkt durch einige Melsbacher, am Samstagnachmittag nicht, als sie sich zum Wiedervereinigungsfest an der Bushaltestelle „Burg“ in der Ortsmitte trafen.







Artikel teilen

Artikel teilen