Nach schwerem Unfall auf L258 Alteck: Nicht angepasste Geschwindigkeit als Ursache Maja Wagener 04.05.2026, 13:30 Uhr

i Auf der Alteck (L258) in Neuwied hatte sich am Donnerstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Autos ereignet. Winkler TV

Nicht angepasste Geschwindigkeit im Kurvenbereich auf der Alteck in Neuwied nennt die Polizei Neuwied nun als Ursache für den schweren Unfall auf der L258 am Donnerstag, 30. April. Was sonst bekannt ist und wie es jetzt weitergeht.

Ein Fahrer war in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden: Nach einem Unfall mit drei beteiligten Autos auf der Alteck (L258) in Neuwied am Donnerstagmorgen, 30. April, geht die Polizei von „nicht angepasster Geschwindigkeit“ eines der Unfallbeteiligten als Ursache aus.







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