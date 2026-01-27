Winzer im Kreis Neuwied sauer „Als wären wir die Katastrophe fürs Gesundheitssystem“ Lydia Schauff 27.01.2026, 06:00 Uhr

i Gotthard Emmerich räumt seinen Wein im Dezember in das Regal mit regionalen Weinen in einem Rewe-Markt. Der Winzer aus Leutesdorf ärgert sich darüber, dass mittlerweile jeder Tropfen Alkohol verunglimpft wird. Zu Unrecht, wie er sagt. Jörg Niebergall

In der Weinbaubranche kriselt es, auch weil immer weniger Wein getrunken wird. Könnte eine gesenkte Mehrwertsteuer wie in der Gastronomie das ankurbeln? Tatsächlich sehen Winzer im Kreis Neuwied andere große Probleme und auch Lösungen.

Die Mehrwertsteuer auf Wein ist für Winzer Gotthard Emmerich vom Weingut Emmerich in Leutesdorf eines der geringsten Probleme. Was den Winzer wirklich auf die Palme bringt, ist die neue pauschale Verdammung jedes Tropfen Alkohols in Deutschland, seit die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) ihre Haltung zum Alkoholkonsum überarbeitet und eine „Null-Promille-Empfehlung“ ausgegeben hat.







Artikel teilen

Artikel teilen