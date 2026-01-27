Winzer im Kreis Neuwied sauer
„Als wären wir die Katastrophe fürs Gesundheitssystem“
Gotthard Emmerich räumt seinen Wein im Dezember in das Regal mit regionalen Weinen in einem Rewe-Markt. Der Winzer aus Leutesdorf ärgert sich darüber, dass mittlerweile jeder Tropfen Alkohol verunglimpft wird. Zu Unrecht, wie er sagt.
Jörg Niebergall

In der Weinbaubranche kriselt es, auch weil immer weniger Wein getrunken wird. Könnte eine gesenkte Mehrwertsteuer wie in der Gastronomie das ankurbeln? Tatsächlich sehen Winzer im Kreis Neuwied andere große Probleme und auch Lösungen.

Lesezeit 5 Minuten
Die Mehrwertsteuer auf Wein ist für Winzer Gotthard Emmerich vom Weingut Emmerich in Leutesdorf eines der geringsten Probleme. Was den Winzer wirklich auf die Palme bringt, ist die neue pauschale Verdammung jedes Tropfen Alkohols in Deutschland, seit die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) ihre Haltung zum Alkoholkonsum überarbeitet und eine „Null-Promille-Empfehlung“ ausgegeben hat.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedWeinbau

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren