Neuwiederin erinnert sich
Als in der Deichkrone frischer Fisch kredenzt wurde
Die Deichkrone in Neuwied im derzeitigen Zustand
Die Deichkrone in Neuwied im derzeitigen Zustand
Rainer Claaßen

Die Deichkrone am Neuwieder Rheinufer erwacht nach Jahren des Leerstands wieder zum Leben. Sanierungsarbeiten beginnen – und mit ihnen leben Erinnerungen an eine Stadtgeschichte auf, die bald neu geschrieben werden könnte.

Lesezeit 2 Minuten
Nachdem die Deichkrone zwischenzeitlich mehr als zehn Jahre leer gestanden hatte, kehrt langsam wieder Leben in das Gebäude ein: Die Bauarbeiten zur Sanierung des einstigen Aushängeschilds der Stadt Neuwied beginnen derzeit.Auch in der Zeit vor 1980 stand es um das Gastronomieangebot auf dem Deich nicht zum Besten.
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