Die Deichkrone am Neuwieder Rheinufer erwacht nach Jahren des Leerstands wieder zum Leben. Sanierungsarbeiten beginnen – und mit ihnen leben Erinnerungen an eine Stadtgeschichte auf, die bald neu geschrieben werden könnte.
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Nachdem die Deichkrone zwischenzeitlich mehr als zehn Jahre leer gestanden hatte, kehrt langsam wieder Leben in das Gebäude ein: Die Bauarbeiten zur Sanierung des einstigen Aushängeschilds der Stadt Neuwied beginnen derzeit.Auch in der Zeit vor 1980 stand es um das Gastronomieangebot auf dem Deich nicht zum Besten.