Stiftung ehrt verdiente Frauen
Alle drei Preisträgerinnen kommen aus dem Kreis Neuwied
Daniela Kiefer (von links), Schwester Maria Magar, Nicole Werner, Julia Reuschenbach und Landrat Achim Hallerbach kurz nach der
Daniela Kiefer (von links), Schwester Maria Magar, Nicole Werner, Julia Reuschenbach und Landrat Achim Hallerbach kurz nach der Preisverleihung.
Jörg Niebergall

Die Johanna-Loewenherz-Stiftung ehrt in jedem Jahr Frauen, die sich im Bemühen um eine bessere Gesellschaft und die Akzeptanz von Frauen in besonderer Weise einsetzen. 2026 erhielten den Preis drei Frauen, die trotz aller Unterschiede viel verbindet.

Lesezeit 2 Minuten
Schwester Maria Magar, Julia Reuschenbach und Nicole Werner heißen die Frauen, die jetzt die Geldpreise von der Johanna-Loewenherz-Stiftung verliehen bekommen haben. „Wir zeichnen heute drei Frauen aus ganz unterschiedlichen Bereichen aus – aus Politik, Ehrenamt und Kirche“, begann Landrat Achim Hallerbach seine Grußworte bei der Verleihungsfeier im Neuwieder Roentgen-Museum und fuhr fort: „Nun könnte man auf den ersten Blick annehmen, es sind ...

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