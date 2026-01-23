Kriminalpolizei fahndet noch
Alkoholdiebe von Rengsdorf noch nicht identifiziert
Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die im Verdacht stehen, am Alkoholdiebstahl in Rengsdorf beteiligt gewesen zu sein.
Susanne Fritzsche

Die Kriminalpolizei Neuwied konnte zwar am Tatort in Rengsdorf keine Täterspuren finden, gleichwohl läuft die Fahndung nach den Alkoholdieben weiter. Jetzt setzen die Beamten auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Kriminalpolizei Neuwied sucht unverändert nach den beiden Männern, die im Verdacht stehen, am bandenmäßigen Alkoholdiebstahl im Rewe-Markt in Rengsdorf im November beteiligt gewesen zu sein. Die Anfang der Woche ausgelöste Öffentlichkeitsfahndung hat bislang noch nicht zur Identifizierung der mutmaßlichen Täter geführt, erfuhr unsere Zeitung auf Nachfrage bei der Polizei.

