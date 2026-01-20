Fahndung nach Ladendieben Alkohol für Tausende Euro in Rengsdorf gestohlen Justin Buchinger 20.01.2026, 17:00 Uhr

i Die Polizei fahndet öffentlich nach zwei Männern wegen bandenmäßigem Ladendiebstahl mit fünfstelligem Schaden. (Symbolbild) Marcus Brandt. picture alliance/dpa

Die Polizei fandet öffentlich nach zwei Männern. Im November sollen sie im Rewe in Rengsdorf durch bandenmäßigen Ladendiebstahl hochpreisige Spirituosen im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben.

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei nach zwei Tätern, denen bandenmäßiger Ladendiebstahl vorgeworfen wird. Bereits am Freitag, 14. November, sollen die beiden Männer gemeinsam mit einem dritten in den frühen Abendstunden im Rewe-Markt in Rengsdorf äußerst hochpreisige Alkoholika mit einem Wert im fünfstelligen Bereich entwendet haben.







Artikel teilen

Artikel teilen