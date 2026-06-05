Modezar aus Bad Neuenahr
Alfredo Pauly residiert jetzt in der Villa Kalles
Alfredo Pauli lebt jetzt mit Ehefrau Sabine in Kasbach.
Alfredo Pauli lebt jetzt mit Ehefrau Sabine in Kasbach.
Sabine Nitsch

Alfredo Pauly hat mit seiner luxuriösen Mode die Schönen und Reichen der Welt nach Bad Neuenahr gelockt. Jetzt lebt und arbeitet er auf der anderen Rheinseite, wenn er nicht gerade in München beim Teleshopping-Sender HSE24 moderiert.

Lesezeit 4 Minuten
Alfredo Pauli braucht Platz. Viel Platz. In der Villa Kalles in Kasbach haben der international bekannte Modedesigner und seine Frau Sabine vor fünf Jahren das Ambiente gefunden, das sie sich für ihren Altersruhesitz vorgestellt haben. 13 Zimmer auf einem 40.

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