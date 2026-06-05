Modezar aus Bad Neuenahr Alfredo Pauly residiert jetzt in der Villa Kalles Sabine Nitsch 05.06.2026, 10:00 Uhr

i Alfredo Pauli lebt jetzt mit Ehefrau Sabine in Kasbach. Sabine Nitsch

Alfredo Pauly hat mit seiner luxuriösen Mode die Schönen und Reichen der Welt nach Bad Neuenahr gelockt. Jetzt lebt und arbeitet er auf der anderen Rheinseite, wenn er nicht gerade in München beim Teleshopping-Sender HSE24 moderiert.

Alfredo Pauli braucht Platz. Viel Platz. In der Villa Kalles in Kasbach haben der international bekannte Modedesigner und seine Frau Sabine vor fünf Jahren das Ambiente gefunden, das sie sich für ihren Altersruhesitz vorgestellt haben. 13 Zimmer auf einem 40.







Artikel teilen

Artikel teilen