Unterwegs mit dem Designer Alfredo Pauly hat sich in Linz verliebt Sabine Nitsch 31.08.2026, 15:30 Uhr

i Alfredo Pauly wünscht sich, dass Linz Ausgangspunkt einer pomponistisch beeinflussten Stadtenwicklung wird. Sabine Nitsch

Vor Jahren hat Alfredo Pauly mit dem Künstler Herding Radtke die pomponistische Idee weiterentwickelt. Abseits von KI gehe es darum, den Menschen, das Handwerk, die Kunst und die Lebensqualität in den Mittelpunkt zu stellen.

Alfredo Pauly ist ein Visionär. Und er hat sich offenbar verliebt, und zwar in die Stadt Linz, die seine neue Heimat ist. Sein eigener Lebensweg zeigt, dass es häufig von der Vision zur Realität nur ein kleiner, aber kreativer Schritt ist – vorausgesetzt, zur Vision gesellt sich die zündende Idee.







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