Ohne die Mitglieder des Freundeskreises der Isenburg würde die Burgruine heute deutlich schlechter dastehen. Die Vereinsmitglieder feierten jetzt einen runden Geburtstag - und viele Gäste kamen.

i Nussecke oder Kirschstreusel? Die Besucher hatten die Qual der Wahl. Jörg Niebergall

Bratwurst oder doch lieber einen Burgtaler? Kirschstreusel oder doch lieber eine Nussecke? So mancher Besucher beim Sommerfest auf der Isenburg hatte gerade den steilen Anstieg hoch zur Burg bewältigt und musste sich dann schon wieder entscheiden. Die Veranstalter hatten es den Besuchern anlässlich des Sommerfestes auf und um die Burgruine, das anlässlich des 20. Geburtstages des Freundeskreises der Isenburg gefeiert wurde, kulinarisch auch nicht einfach gemacht.

Gottesdienst und Jagdhornmusik

Schon der erste Programmpunkt, der ökumenische Gottesdienst der beiden Kirchengemeinden von Anhausen (evangelisch) und Isenburg (katholisch) auf dem Burggelände, war gut besucht. Und dann beschenkten sich die Geburtstagskinder eigentlich selbst. Geschenk eins: Die gut gelaunte Rheinlandmeute aus Thalhausen mit ihrem Vorsitzenden Ralf Siegel war nicht nur in passendem Outfit präsent, sie wusste mit ihren Jagdhörnern auch musikalisch zu gefallen.

i Die Rheinlandmeute vor der Isenburg: Das machte Lust auf mehr. Jörg Niebergall

Geschenk zwei: Nicht nur für Vogelfreunde ist die Greifvogelschau der Falknerei aus Bad Marienberg ein echter Hingucker. Die beeindruckende Flugshow wurde unter fachkundiger Leitung mit beeindruckenden Raubvögeln durchgeführt.

Geschenke für die Besucher gab es dann auch noch. Besonders das umfangreiche und spannende Unterhaltungsprogramm für den Nachwuchs machte richtig Lust zum Mitmachen.

i Bratwurst oder Burgtaler? Das ist hier die Frage. Jörg Niebergall

Derweil dürfte die Entscheidung, welchen der kulinarischen Schmankerl man dann wählen sollte, damit geendet sein, dass man sich einfach sowohl mit Bratwurst als auch mit den eigens entworfenen Burgtalern sättigte. Und etwas Süßes geht doch dann noch immer zum Nachtisch: Nussecke und Kirschstreusel eben im Gesamtpaket. Das alles funktionierte aber nur, weil die vielen fleißigen Helfer aus dem Freundeskreis trotz ihres Geburtstages nicht nur ihre Hausaufgaben im Vorfeld erledigt hatten, sondern auch schon am frühen Sonntagmorgen die ganzen Spezialitäten hoch auf das Burggelände gebracht hatten.