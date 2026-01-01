Neujahrstradition in Neuwied Ahmadiyya-Gemeinde: Mitglieder räumen Silvestermüll weg Jörg Niebergall 01.01.2026, 15:00 Uhr

i Jedes Jahr am Neujahrstag helfen Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Gemeinden in deutschen Städten, den Silvestermüll einzusammeln – auch in Neuwied auf dem neuen Marktplatz. Jörg Niebergall

Fleißige Helfer der Ahmadiyya Muslim Gemeinde haben sich am Neujahrstag wieder auf den Weg gemacht, den Silvestermüll in der Neuwieder Innenstadt einzusammeln. Mit ihrem Einsatz unterstützen sie die Servicebetriebe Neuwied tatkräftig.

Am Vormittag des Neujahrstags liegen noch viele in den Kissen, bei den Mitgliedern der Ahmadiyya Muslim Gemeinden ist das anders. Sie krempeln seit Jahrzehnten die Ärmel hoch und sammeln Silvestermüll ein – so auch in Neuwied. Während andere noch ihren Silvesterrausch ausschlafen, sind die Gemeindemitglieder schon putzmunter.







Artikel teilen

Artikel teilen