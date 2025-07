Die Zahl der Erwerbslosen im Kreis Neuwied ist im Monat Juni leicht gestiegen. Wie aus der aktuellen Statistik der Neuwieder Agentur für Arbeit hervorgeht, sind derzeit 5.562 Menschen als arbeitslos gemeldet. Das sind 56 mehr als im Mai und 243 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt seit April gleichbleibend bei 5,4 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 5,2 Prozent.

Mehr unbesetzte Stellen im Angebot

Deutlich mehr Bewegung zeigt sich unterdessen auf dem Stellenmarkt. Dem gemeinsamen Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur und Jobcenter wurden innerhalb der vergangenen vier Wochen kreisweit 329 neue Stellen gemeldet. Dies sind 89 mehr als im Vormonat und 133 mehr als im Juni 2024. Davon richtet sich etwa ein Drittel der Stellen an Menschen ohne besondere Fachkenntnisse. Der Stellenbestand liegt insgesamt 1417 Angeboten.

„Der Arbeitsmarkt ist derzeit geprägt von wenig Bewegung“, sagt Stefanie Adam, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Neuwied. „Die Frühjahrsbelebung ist in diesem Jahr beinahe gänzlich ausgefallen. Im Januar 2025 lag die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk mit den Kreisen Neuwied und Altenkirchen bei 5,7 Prozent – nur 0,1 Prozentpunkte über dem aktuellen Stand. Schon durch den Saisonbeginn der wetterabhängigen Branchen wie der Gastronomie oder dem Baugewerbe sank üblicherweise die Arbeitslosigkeit beträchtlich, sobald die Temperaturen milder wurden.“

Umso positiver wertet die Agenturchefin den Anstieg der Stellenangebote. „Diese Entwicklung kann ein wichtiger Indikator dafür sein, dass wieder mehr Menschen in den nächsten Wochen und Monaten einen neuen Job finden könnten.“

Auf dem Ausbildungsmarkt tut sich hingegen weiterhin viel, teilt die Agentur mit. Ende Juni, also etwa acht Wochen bevor die meisten Ausbildungen in diesem Jahr starten, kommen auf derzeit 622 unversorgte Bewerberinnen und Bewerber im Agenturbezirk noch 878 unbesetzte Ausbildungsplätze. „Erfahrungsgemäß werden in den nächsten Wochen noch einige junge Leute aus dem Bewerberstatus wegfallen, da sie entweder entscheiden, weiter zur Schule zu gehen, oder eine Ausbildung beziehungsweise Alternative gefunden haben“, so die Agenturchefin.

Gute Chancen auf kurzfristigen Ausbildungsplatz

Was für Arbeitgeber eher unerfreulich ist, bietet Jugendlichen, die noch keine Ausbildungsstelle gefunden haben, günstige Voraussetzungen, denn es gibt in nahezu allen Branchen weiterhin offene Stellen. Die Chancen, kurzfristig einen Ausbildungsplatz zu ergattern, sind groß, heißt es weiter.

Dabei sollten junge Menschen unbedingt auf das kostenlose Unterstützungsangebot der Berufsberatung zurückgreifen, rät Julia Flada, Teamleiterin der Berufsberatung. „Wir können dabei helfen, die richtige Stelle zu finden und bei der Bewerbung unterstützen. Auch wer noch gar nicht so richtig weiß, wo die berufliche Reise hingehen soll, ist bei uns bestens aufgehoben. Das Team der Berufsberatung berät über alle Möglichkeiten.“