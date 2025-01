Nach Streik und Kurzarbeit Afflerbach in Puderbach steckt im Sanierungsprozess 17.01.2025, 10:00 Uhr

i Den Hauptsitz hat das Unternehmen Afflerbach Bödenpresserei GmbH & CO KG in Puderbach. Fotoarchiv Afflerbach/Heike Denke

2024 musste Afflerbach Bödenpresserei viele Rückschläge einstecken. So streikten Beschäftigte im März. Im Herbst sind viele Aufträge weggebrochen; dies mündete in einer Kurzarbeitsphase. Aber zwischenzeitlich gab es auch eine Auszeichnung.

Afflerbach Bödenpresserei mit Sitz in Puderbach und Dernbach steckt in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Das Unternehmen erlebte allein 2024 ein hartes Jahr. Bereits im März streikte ein Teil der insgesamt rund 230 Afflerbach-Beschäftigten in Puderbach für die Rückkehr zum Tarifvertrag.

