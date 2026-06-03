Jetzt siebenköpfige Fraktion AfD verliert erneut ein Mitglied im Neuwieder Stadtrat Rainer Claaßen 03.06.2026, 18:00 Uhr

i Die AfD, die die drittgrößte Fraktion im Neuwieder Stadtrat stellt, hat einen Abgang zu verzeichnen. Christoph Reichwein. Christoph Reichwein/dpa

Da waren es nur noch sieben: Die AfD-Fraktion im Neuwieder Stadtrat hat ein Mitglied weniger. Der stellvertretende Fraktionschef Joachim Hoppen ist zurückgetreten. Hintergründe nennt er nicht.

Neun Fraktionen sind im Neuwieder Stadtrat vertreten, nach CDU und SPD stellt aktuell die AfD mit acht Abgeordneten die drittgrößte Fraktion. Mit sofortiger Wirkung hat die AfD allerdings nur noch sieben Vertreter im Rat: Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Joachim Hoppen hat seinen Austritt bekannt gegeben und gehört dem Rat demzufolge als fraktionsloses Mitglied an.







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