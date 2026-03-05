Wiedparkhalle Neustadt AfD-Veranstaltung wird von Gegendemo begleitet Daniel Dresen 05.03.2026, 15:00 Uhr

i Die AfD trifft sich zu einer Wahlkampfveranstaltung in der Wiedparkhalle in Neustadt. Ein Bündnis mehrerer Parteien und Vereine organisiert eine Gegendemo unter dem Motto „Für Solidarität und Demokratie – miteinander gegen die AfD“. (Symbolbild) Michael Brandt. picture alliance/dpa

Die AfD lädt zwei Wochen vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zur Wahlkampfveranstaltung in die Wiedparkhalle in Neustadt ein. Das Treffen der extrem rechten Partei wird jedoch nicht ohne Störgeräusche stattfinden: Eine Gegendemo ist angekündigt.

Kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz organisiert die AfD am Samstag eine Wahlkampfveranstaltung in der Wiedparkhalle in Neustadt. Neben dem AfD-Landeschef und Spitzenkandidaten Jan Bollinger, dem Landtagskandidaten Nick Baltrock (Wahlkreis Linz/Rengsdorf) und dem Neuwieder Bundestagsmitglied Andreas Bleck hat sich auch Beatrix von Storch, stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, angekündigt.







