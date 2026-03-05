Die AfD lädt zwei Wochen vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zur Wahlkampfveranstaltung in die Wiedparkhalle in Neustadt ein. Das Treffen der extrem rechten Partei wird jedoch nicht ohne Störgeräusche stattfinden: Eine Gegendemo ist angekündigt.
Lesezeit 1 Minute
Kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz organisiert die AfD am Samstag eine Wahlkampfveranstaltung in der Wiedparkhalle in Neustadt. Neben dem AfD-Landeschef und Spitzenkandidaten Jan Bollinger, dem Landtagskandidaten Nick Baltrock (Wahlkreis Linz/Rengsdorf) und dem Neuwieder Bundestagsmitglied Andreas Bleck hat sich auch Beatrix von Storch, stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, angekündigt.