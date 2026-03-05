Wiedparkhalle Neustadt 
AfD-Veranstaltung wird von Gegendemo begleitet
Die AfD trifft sich zu einer Wahlkampfveranstaltung in der Wiedparkhalle in Neustadt. Ein Bündnis mehrerer Parteien und Vereine
Die AfD trifft sich zu einer Wahlkampfveranstaltung in der Wiedparkhalle in Neustadt. Ein Bündnis mehrerer Parteien und Vereine organisiert eine Gegendemo unter dem Motto „Für Solidarität und Demokratie – miteinander gegen die AfD“. (Symbolbild)
Michael Brandt. picture alliance/dpa

Die AfD lädt zwei Wochen vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zur Wahlkampfveranstaltung in die Wiedparkhalle in Neustadt ein. Das Treffen der extrem rechten Partei wird jedoch nicht ohne Störgeräusche stattfinden: Eine Gegendemo ist angekündigt. 

Lesezeit 1 Minute
Kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz organisiert die AfD am Samstag eine Wahlkampfveranstaltung in der Wiedparkhalle in Neustadt. Neben dem AfD-Landeschef und Spitzenkandidaten Jan Bollinger, dem Landtagskandidaten Nick Baltrock (Wahlkreis Linz/Rengsdorf) und dem Neuwieder Bundestagsmitglied Andreas Bleck hat sich auch Beatrix von Storch, stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, angekündigt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedWK 3 – Linz am Rhein/Rengsdorf

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren