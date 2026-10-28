Der Neuwieder AfD-Kreisverband lädt am Samstag, 31. Oktober, in Rheinbrohl zu einer Veranstaltung mit Landespolitikern aus Nordrhein-Westfalen ein. Das Treffen der extrem rechten Partei auf Gut Dielsberg wird jedoch von einer Gegendemo begleitet.
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Unter dem Titel „Herbstfest auf der Rheinhöhe“ trifft sich der Neuwieder AfD-Kreisverband am Samstag, 31. Oktober, ab 15.30 Uhr auf Gut Dielsberg in Rheinbrohl. Der Kreisverbandsvorsitzende und stellvertretende Landeschef Jan Bollinger sowie das Neuwieder Bundestagsmitglied Andreas Bleck begrüßen vor der am 25.