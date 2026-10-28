Gegendemo geplant
AfD-Veranstaltung in Rheinbrohl sorgt für Protest
Eine Veranstaltung des Neuwieder AfD-Kreisverbands am 31. Oktober in Rheinbrohl wird von einer Gegendemo begleitet. (Symbolbild)
Eine Veranstaltung des Neuwieder AfD-Kreisverbands am 31. Oktober in Rheinbrohl wird von einer Gegendemo begleitet. (Symbolbild)
Stefan Puchner. picture alliance/dpa

Der Neuwieder AfD-Kreisverband lädt am Samstag, 31. Oktober, in Rheinbrohl zu einer Veranstaltung mit Landespolitikern aus Nordrhein-Westfalen ein. Das Treffen der extrem rechten Partei auf Gut Dielsberg wird jedoch von einer Gegendemo begleitet. 

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Unter dem Titel „Herbstfest auf der Rheinhöhe“ trifft sich der Neuwieder AfD-Kreisverband am Samstag, 31. Oktober, ab 15.30 Uhr auf Gut Dielsberg in Rheinbrohl. Der Kreisverbandsvorsitzende und stellvertretende Landeschef Jan Bollinger sowie das Neuwieder Bundestagsmitglied Andreas Bleck begrüßen vor der am 25.
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