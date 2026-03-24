Wahlkreis 4 in der Fläche AfD knapp stärkste Kraft in der VG Puderbach Justin Buchinger 24.03.2026, 06:00 Uhr

i Der Wahlkreis 4 besteht nicht nur aus Neuwied. Auch in den Verbandsgemeinden Puderbach und Dierdorf haben die Menschen gewählt. Jörg Niebergall

Auch wenn die namensgebende Stadt den Wahlkreis 3 Neuwied dominiert, lohnt sich auch der Blick in die Fläche und darauf, wie die Wähler in den Verbandsgemeinden (VGs) Puderbach und Dierdorf gewählt haben.

63,8 Prozent der 8072 Wahlberechtigten haben in der VG Dierdorf von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Die CDU liegt dabei mit 31,8 Prozent knapp über dem Landesergebnis. Die AfD liegt an zweiter Stelle. Hier stimmten 26 Prozent der Wähler für die Partei, die im Landesschnitt die 20 Prozent nicht knacken konnte.







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