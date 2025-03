Ärztesituation im Kreis Neuwied: Lage spitzt sich zu

Keinen Kinderarzt in den Verbandsgemeinden Rengsdorf-Waldbreitbach, Puderbach und Dierdorf und eine zunehmend problematische Altersstruktur der Ärzte. Viele Bürger im Kreis Neuwied sorgen sich um die medizinische Versorgung in der Zukunft, die sich weiter zuspitzen könnte. Die Entwicklung ist alarmierend. So fordert die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz (RLP) eine Anpassung bei der Bedarfsplanung.

Versorgungsunterschiede bei den Kinderärzten in Stadt und auf dem Land

Laut der KV RLP zählen Kinderärzte bedarfsplanerisch zur allgemeinen fachärztlichen Versorgung. „In der Kreisregion Neuwied gibt es derzeit keine freien Praxissitze für Kinderärztinnen und Kinderärzte. Die KV RLP fordert eine Reform der Bedarfsplanung, um Patientinnen und Patienten auch wirklich bedarfsgerecht versorgen zu können“, erklärt die KV auf Anfrage. Aber das Problem ist, was beispielsweise auch die Servicestelle Gesundheit kritisiert, die für die Verbandsgemeinden Rengsdorf-Waldbreitbach, Puderbach und Dierdorf zuständig ist, dass sich etwa die Facharztplanung insgesamt auf den Kreis Neuwied bezieht und nicht besonders die ländlichen Regionen im Blick hat. So kann es große Versorgungsunterschiede geben, wenn man etwa die Stadt Neuwied mit den ländlicheren Gebieten im Kreis vergleicht.

Altersstruktur in den drei Verbandsgemeinden

Besonders die aktuelle und sich zuspitzende Altersstruktur bei den Hausärzten und Fachärzten vor allem in den Verbandsgemeinden Puderbach, Rengsdorf-Waldbreitbach und Dierdorf ordnete Birgit Baum von der Servicestelle Gesundheit vor Kurzem kritisch ein: „Ehrlicherweise sehe ich schwarz.“ Sie befürchtet, dass sich aufgrund der Altersstruktur die medizinische Versorgung nach und nach weiter verschlechtern wird. Aktuell sind viele Ärzte schon sehr überlastet. Die konkreten Zahlen, die beispielsweise in der Puderbacher Verbandsgemeinderatssitzung Ende 2024 von der Servicestelle Gesundheit vorgestellt wurden, machen dies deutlich. Der Altersklassenanteil 65 Jahre und älter liegt in den drei genannten Verbandsgemeinden insgesamt bei 34 Prozent, der von 60 bis 64 Jahren aber auch schon zusammen bei 25 Prozent. Somit ist absehbar, dass knapp 60 Prozent der Fachärzte und Hausärzte in den drei Verbandsgemeinden in nicht allzu ferner Zukunft aufhören werden und Nachfolger gesucht werden müssen.

Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz fordert eine Reform

Die KV RLP fordert Anpassungen, um die ärztliche Versorgung zu verbessern: „Die aktuelle Bedarfsplanung als Zulassungsverhinderungsinstrument muss aus Sicht der KV RLP grundlegend reformiert werden. Der Vorstand der KV RLP sieht in der Abschaffung der Bedarfsplanung in der jetzigen Form für alle grundversorgenden vertragsärztlichen Fachgebiete sowie Vertragspsychotherapeutinnen und -therapeuten die einzige Möglichkeit, dem bevorstehenden medizinischen Versorgungsengpass entgegenzuwirken.“ Die Befürchtung, dass sich ohne Bedarfsplanung in ihrer jetzigen Form nur noch Ärztinnen und Ärzte in vermeintlich lukrativen Gebieten niederlassen könnten, teile der Vorstand der KV RLP nicht.

Bedarfsplanung auch bei Psychotherapeuten kritisiert

Auch für die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sehe die KV RLP die Bedarfsplanung in der jetzigen Form äußerst kritisch. Schließlich sei der Bedarf an psychotherapeutischen Leistungen in der Bevölkerung hoch und steige in Krisenzeiten weiter an. Weitere Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die gern gesetzlich Versicherte versorgen würden, würden mit der aktuellen Bedarfsplanung an einer Niederlassung gehindert, so die KV RLP. Und die KV RLP kommt zu einem eindeutigen Schluss: „Die Reform der Bedarfsplanung im Jahr 2019 ist völlig unzureichend und deckt aus Sicht der KV RLP bei Weitem nicht den wissenschaftlich und fachlich festgestellten Bedarf an zusätzlichen psychotherapeutischen Behandlungsplätzen. Die langen Wartezeiten für Patientinnen und Patienten von häufig mehr als einem Jahr sind unzumutbar. Notwendige Veränderungen können letztlich jedoch nur im Schulterschluss mit anderen Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitswesen angestoßen und auf Bundesebene umgesetzt werden.“ Dafür setze sich die KV nachdrücklich ein.