100 Helfer basteln und backen Adventszauber in Rahms unterstützt Kinder in Not Creativ Picture 29.11.2026, 13:24 Uhr

i Der Weihnachtsmarkt im Bürgerhaus in Neustadt-Rahms kam gut an. Heinz-Werner Lamberz

Das Bürgerhaus in Neustadt-Rahms wird zum Weihnachtsdorf: Ehrenamtliche backen, basteln und schaffen ein stimmungsvolles Adventsmarkttreiben. Handgemachtes, Duft nach Reibekuchen und Musik – alles für einen guten Zweck.

Eine Ortschaft feiert im Bürgerhaus den Advent und hilft dabei im großen Stil: Der Neustädter Ortsteil Rahms feiert die Vorweihnachtszeit schon seit Jahren gemeinsam mit ihren Bürgern und Gästen sowie mit der Aktionsgruppe „Kinder in Not“. Rund 100 freiwillige Helfer sind Monate im Voraus mit Basteln, Backen und vielen anderen Projekten beschäftigt – mit viel Spaß an der Freude.







Artikel teilen

Artikel teilen