Aber mehr Plätze wären besser﻿ ADFC begrüßt Pläne für Fahrradparkhaus in Neuwied Viktoria Schneider 16.10.2026, 14:00 Uhr

i Parkhäuser speziell für Fahrräder gibt es bereits in Koblenz und Bad Kreuznach, künftig soll auch Neuwied eins bekommen. Der ADFC würde sich in dem Zusammenhang eine Fahrradwerkstatt und eine Fahrradreparatursäule wünschen. Soeren Stache (Symbolfoto). picture alliance/dpa

Bald sollen Pendler ihr Fahrrad bequem und sicher beim Neuwieder Bahnhof abstellen können. Den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) freut das – doch für die Gestaltung des vorgesehenen Fahrradparkhauses hat er klare Vorstellungen.

Wenn der neue Bahnhof in Neuwied steht, soll es dort auch ein Fahrradparkhaus geben. Das ist zumindest der Plan der Stadtverwaltung, wie sie unserer Zeitung kürzlich auf Nachfrage bestätigte. Ein solches Parkhaus hat sich der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) schon vor Jahren gewünscht.







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