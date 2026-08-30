Kirmes mit Baum und Party Adel, OB und Fleischwurst im Rodenbacher Wald Jörg Niebergall 30.08.2026, 13:00 Uhr

i Alte und junge Burschen hatten im Wald ihren Spaß. Jörg Niebergall

Wenn die Dorfburschen in den Wald ziehen und die Dorfmitte zur Bühne wird, startet die Kirmes in Rodenbach. Musik, Umzug und prominente Gäste sorgen für Stimmung – und manche Überraschung.

Andere gehen samstags einkaufen, in Rodenbach zieht man lieber in den Wald und fällt einen Baum. Schließlich ist Kirmes – und ohne ordentliches Gehölz über der Dorfmitte wäre das Ganze nur halb so schön. Burschen belohnten sich für Arbeit Also machten sich die Rodenbacher Burschen mit zahlreichen Freunden auf den Weg.







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