VG hat Vorbescheid erhalten ADD genehmigt 4,5 Millionen Euro für Wiedtalbad Justin Buchinger 07.05.2026, 19:10 Uhr

i Nach langem Warten: Das Land hat eine Förderung von 4,5 Millionen Euro für die geplante Sanierung des Wiedtalbads in Hausen zugesagt. Daniel Dresen

Lange hat man in der VG Rengsdorf-Waldbreitbach auf die Förderung für die Sanierung des Wiedtalbads in Hausen gewartet. Nun sind die Prüfungen beendet und das Land hat der Gemeinde 4,5 Millionen Euro versprochen.

Die Sanierung des Wiedtalbads in Hausen ist ein Millionenprojekt und eine der größten Herausforderungen für die Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach. Nun hat VG-Bürgermeister Pierre Fischer den langersehnten Vorbescheid für die Sportstättenförderung von der ADD erhalten.







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