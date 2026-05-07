VG hat Vorbescheid erhalten 
ADD genehmigt 4,5 Millionen Euro für Wiedtalbad
Nach langem Warten: Das Land hat eine Förderung von 4,5 Millionen Euro für die geplante Sanierung des Wiedtalbads in Hausen zuge
Nach langem Warten: Das Land hat eine Förderung von 4,5 Millionen Euro für die geplante Sanierung des Wiedtalbads in Hausen zugesagt.
Daniel Dresen

Lange hat man in der VG Rengsdorf-Waldbreitbach auf die Förderung für die Sanierung des Wiedtalbads in Hausen gewartet. Nun sind die Prüfungen beendet und das Land hat der Gemeinde 4,5 Millionen Euro versprochen.

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Die Sanierung des Wiedtalbads in Hausen ist ein Millionenprojekt und eine der größten Herausforderungen für die Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach. Nun hat VG-Bürgermeister Pierre Fischer den langersehnten Vorbescheid für die Sportstättenförderung von der ADD erhalten.

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