Es ist der Albtraum eines jeden Autofahrers: Ein Falschfahrer, auch als Geisterfahrer bezeichnet, rast einem aus dem Nichts entgegen. Ein Frontalzusammenstoß bei hoher Geschwindigkeit kann nur in seltenen Fällen vermieden werden. Glück im Unglück hatte am 16. Juli ein Autofahrer aus Bonn, der abends auf der A3 bei Kleinmaischeid auf dem Weg in Richtung Köln war. Ihm kam plötzlich ein Falschfahrer entgegen. Geistesgegenwärtig versuchte der Bonner, dem entgegenkommenden Wagen auszuweichen. Letztlich traf der Falschfahrer sein Auto nur seitlich, sodass beide Autofahrer mit einem Schock davonkamen. Nach Auskunft des ADAC gibt es pro Jahr etwa 2000 Falschfahrer-Warnmeldungen auf deutschen Straßen. In eher seltenen Fällen führen diese Irrfahrten zu Unfällen. Wenn es jedoch kracht, dann seien die Unfallfolgen häufig schwerwiegender als bei anderen Unfällen.

Neben Radiodurchsagen können auch Navigations-Apps vor Gefahr warnen

Nach dem glimpflich ausgegangenen Unfall auf der A3 bei Kleinmaischeid hat unsere Zeitung beim Polizeipräsidium Koblenz nachgefragt, wie Autofahrer richtig reagieren, wenn im Radio eine Warnmeldung vor einem Falschfahrer veröffentlicht wird. Die Polizei rät, die Geschwindigkeit zu verringern und auf dem rechten Fahrstreifen zu fahren. Außerdem sollte ausreichend Sicherheitsabstand zum Vordermann gehalten werden. Überholmanöver sind tabu, solange die Gefahr besteht. Falls der Falschfahrer gesichtet wird, sollte sofort die Polizei kontaktiert werden. Wer im Auto normalerweise kein Radio hört, sollte dennoch die RDS-Funktion an seinem Autoradio einschalten, denn so werden Verkehrswarnfunk-Durchsagen abgespielt. Spezielle Apps für Smartphones sind der Polizei nicht bekannt. Die neueren Fahrzeuge würden jedoch oftmals über Navigations-Apps Warnmeldungen einblenden.

Wie Falschfahrer reagieren sollten

Wer selbst einmal irrtümlich zum Falschfahrer wird, sollte laut Polizei auf keinen Fall aus der Panik heraus das Fahrzeug wenden. Der Falschfahrer sollte das Licht und das Warnblinklicht in seinem Wagen einschalten. Die Fahrgeschwindigkeit sollte verringert werden. Der Wagen sollte dann so dicht wie möglich am nächstgelegenen Fahrbahnrand abgestellt werden. Eine Warnweste tragend, sollte der Fahrer den fließenden Verkehr beispielsweise durch Aufstellen des Warndreiecks warnen. Hinter der Schutzplanke sollte er schließlich die Polizei informieren und dort auf sie warten.