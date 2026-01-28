Schranken haben ausgedient Achtung Autofahrer: Neue Parkregeln in Neuwied Galerie Jörg Niebergall 28.01.2026, 15:30 Uhr

i Im Parkhaus der Neuwied Galerie gibt es keine Schranken mehr, stattdessen werden die Kennzeichen automatisch erfasst. Jörg Niebergall

Autofahrer im Neuwieder Zentrum müssen sich auf ein paar Änderungen einstellen. Im Parkhaus der Neuwied Galerie gibt es keine Schranken mehr, stattdessen werden die Kennzeichen automatisch erfasst. Das gilt es nun zu beachten.

Augen auf beim Parken: Nachdem sich die Betreiber der Neuwied Galerie in der Andernacher Straße für eine Umstrukturierung ihres Parkkonzeptes entschieden haben, gelten in dem Parkhaus neue Regeln – und das Nichtbeachten kann teuer werden. Ähnlich wie vor dem früheren DRK-Krankenhaus gilt hier seit ein paar Tagen bei der Ein- und Ausfahrt eine Nummernschilderkennung.







Artikel teilen

Artikel teilen