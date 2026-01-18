Die bundesweit beliebte Komödie „Achtsam morden“ zieht nun auch die Besucher des Schlosstheaters Neuwied in ihren Bann. Besonders beeindruckend sind die vielen Rollenwechsel der Darsteller Yael Hahn und Miguel Abrantes Ostrowski.
Der Jurist und TV-Autor Karsten Dusse erzielte 2018 mit dem Roman „Achtsam morden“ einen gewaltigen Überraschungserfolg. Es folgten mehrere Fortsetzungen und eine Verfilmung als Streaming-Serie. Für eine Bühnenadaption bietet sich der Roman kaum an: Es gibt enorm viele Handlungsorte, noch mehr Charaktere und eine Menge Action.