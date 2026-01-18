Stück zu Bestsellerreihe „Achtsam morden“ begeistert im Neuwieder Schlosstheater Rainer Claaßen 18.01.2026, 17:00 Uhr

i In dieser turbulenten Szene gelingt es Miguel Abrantes Ostrowski (von links), Yael Hahn und René Heinerdorff ein Gespräch zwischen knapp zehn Personen überzeugend darzustellen. Rainer Claaßen

Die bundesweit beliebte Komödie „Achtsam morden“ zieht nun auch die Besucher des Schlosstheaters Neuwied in ihren Bann. Besonders beeindruckend sind die vielen Rollenwechsel der Darsteller Yael Hahn und Miguel Abrantes Ostrowski.

Der Jurist und TV-Autor Karsten Dusse erzielte 2018 mit dem Roman „Achtsam morden“ einen gewaltigen Überraschungserfolg. Es folgten mehrere Fortsetzungen und eine Verfilmung als Streaming-Serie. Für eine Bühnenadaption bietet sich der Roman kaum an: Es gibt enorm viele Handlungsorte, noch mehr Charaktere und eine Menge Action.







Artikel teilen

Artikel teilen