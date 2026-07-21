Abriss der Linzhausenbrücke 
Abschied von einem großen Ärgernis in Linz 
Seit 1890 verband die Linzhausenbrücke den gleichnamigen Linzer Stadtteil mit der Nachbargemeinde Ockenfels. Die inzwischen abri
Seit 1890 verband die Linzhausenbrücke den gleichnamigen Linzer Stadtteil mit der Nachbargemeinde Ockenfels. Die inzwischen abrissreife Fußgängerbrücke wird bis Donnerstagmorgen komplett demontiert.
Heinz-Werner Lamberz

Die Tage der Linzhausenbrücke in Linz sind gezählt. Bis Donnerstagmorgen wird das mehr als 100 Tonnen schwere Bauwerk über der Bahntrasse von einer Firma abgerissen. Die Kosten muss jedoch die Stadt Linz tragen.

Lesezeit 2 Minuten
Ein paar Schaulustige haben sich am Dienstagmorgen auf Höhe der abrissreifen Linzhausenbrücke in Linz versammelt. Nach einer Woche Vorarbeit wird die Fußgängerbrücke zwischen dem Stadtteil Linzhausen und der Nachbargemeinde Ockenfels, die über die Bahntrasse führt, mit einem 700 Tonnen schweren Kran kontrolliert abgehoben.
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