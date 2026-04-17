Wer nach Deutschland auswandert, hier sesshaft werden will, arbeitet und sich integriert, kann trotzdem auf Schwierigkeiten stoßen. Das zeigt der Fall eines Mannes aus Neuwied, der vor sieben Jahren aus dem ehemaligen Jugoslawien gekommen ist.

Der Fall des Handwerkers aus dem ehemaligen Jugoslawien, dem wegen einem ungültigen Sprachnachweis die Abschiebung angedroht wurde, hat viele Leser interessiert.

Wie der Anwalt des Betroffenen mitteilt, wurde der Mann nun zu einer Besprechung seiner „aufenthaltsrechtlichen Situation“ zu einem Termin in die Ausländerbehörde eingeladen.