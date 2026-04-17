Betrugsvorwurf der Behörde
Abschiebung? Handwerker aus Neuwied zu Termin geladen
Unterrichtsmaterialien sind bei einem Integrationskurs für Zuwanderer des Bundesamtes für Migration zu sehen.
Unterrichtsmaterialien sind bei einem Integrationskurs für Zuwanderer des Bundesamtes für Migration zu sehen.
Sven Hoppe. picture alliance/dpa

Wer nach Deutschland auswandert, hier sesshaft werden will, arbeitet und sich integriert, kann trotzdem auf Schwierigkeiten stoßen. Das zeigt der Fall eines Mannes aus Neuwied, der vor sieben Jahren aus dem ehemaligen Jugoslawien gekommen ist. 

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Der Fall des Handwerkers aus dem ehemaligen Jugoslawien, dem wegen einem ungültigen Sprachnachweis die Abschiebung angedroht wurde, hat viele Leser interessiert. Wie der Anwalt des Betroffenen mitteilt, wurde der Mann nun zu einer Besprechung seiner „aufenthaltsrechtlichen Situation“ zu einem Termin in die Ausländerbehörde eingeladen.

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