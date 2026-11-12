Ein Blick auf die Großbaustelle in Neuwied: Das alte Empfangsgebäude verschwindet immer mehr, gleichzeitig werden Bodenbeläge verlegt, und auch die neue Überdachung soll bald schon fertig sein. Bis 2027 soll der Neubau des Bahnhofs stehen.
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Hier verschwindet ein Stück Bahnhofsgeschichte, dort nimmt die Zukunft bereits Gestalt an: Rund um den Neuwieder Bahnhof herrscht weiterhin Hochbetrieb. Während sich der Abriss des maroden Empfangsgebäudes aus den 1950er-Jahren noch einige Tage hinziehen dürfte, biegen die übrigen Modernisierungsarbeiten langsam auf die Zielgerade ein.