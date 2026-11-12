Sanierung rechte Rheinschiene
Abriss des Neuwieder Bahnhofs schreitet voran
Abrissbagger beherrschen am Neuwieder Bahnhof die Szenerie.
Abrissbagger beherrschen am Neuwieder Bahnhof die Szenerie.
Jörg Niebergall

Ein Blick auf die Großbaustelle in Neuwied: Das alte Empfangsgebäude verschwindet immer mehr, gleichzeitig werden Bodenbeläge verlegt, und auch die neue Überdachung soll bald schon fertig sein. Bis 2027 soll der Neubau des Bahnhofs stehen.

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Hier verschwindet ein Stück Bahnhofsgeschichte, dort nimmt die Zukunft bereits Gestalt an: Rund um den Neuwieder Bahnhof herrscht weiterhin Hochbetrieb. Während sich der Abriss des maroden Empfangsgebäudes aus den 1950er-Jahren noch einige Tage hinziehen dürfte, biegen die übrigen Modernisierungsarbeiten langsam auf die Zielgerade ein.
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