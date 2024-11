Verein Stadtbild schlägt vor Abriss des Anbaus am Heimathaus Neuwied ist eine Option 14.11.2024, 10:00 Uhr

i Das Heimathaus in Neuwied muss saniert werden. Viele Optionen werden dazu gerade diskutiert. Rainer Claaßen

Viele Meinungen gibt es zur Zukunft des sanierungsbedürftigen Heimathauses in Neuwied. Nun hat sich der Verein Stadtbild Deutschland mit einem eigenen Vorschlag zu Wort gemeldet.

Das Schicksal des Heimathauses in Neuwied bewegt die Menschen am Rhein. 15 Millionen Euro an Kosten für die dringend notwendige Sanierung stehen im Raum, ein großer Batzen allein für den Brandschutz. Viele Überlegungen gibt es, wie es mit der „guten Stube der Stadt“ weitergehen soll.

