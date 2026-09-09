Windpark Märkerwald-Dierdorf
Abo Energy zieht Anträge für acht Windräder zurück
Abo Energy hat die Anträge für acht geplante Windkrafträder zurückgezogen (Symbolbild).
Abo Energy hat die Anträge für acht geplante Windkrafträder zurückgezogen (Symbolbild).
Michael Brandt. picture alliance/dpa

Das Unternehmen Abo Energy stellt die Entwicklung des Windparks Märkerwald-Dierdorf ein und hat den laufenden Genehmigungsantrag für acht Windräder zurückgezogen. Das sind die Hintergründe.

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Das Unternehmen Abo Energy hat seine Anträge für den geplanten Windpark Märkerwald-Dierdorf zurückgezogen. Geplant hatte das Unternehmen dort acht Windkraftanlagen, mit einer Gesamthöhe von 267 Metern und einer Nennleistung von je 6,8 Megawatt.„Unter den derzeitigen Bedingungen ist eine Realisierung des Windparks wirtschaftlich nicht darstellbar“, begründete das Unternehmen die Entscheidung auf seiner Internetseite.
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