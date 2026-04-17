Abi 2026 WHG Neuwied
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54 Abiturienten feierten ihren Abschluss am Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied.
54 Abiturienten feierten ihren Abschluss am Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied.
Christina v. Gumpert

54 Abiturienten des Werner‑Heisenberg‑Gymnasiums meisterten turbulente Jahre. Viele Auszeichnungen und Pläne für einen Neubeginn prägten die Abiturfeier.

Lesezeit 2 Minuten
In einem feierlichen Gottesdienst mit anschließender Abiturfeier hat das Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) 54 Abiturienten im Gemeindesaal der Herrenhuter Gemeinde verabschiedet. Zwei von ihnen erzielten die Note 1,0, insgesamt elf können stolz eine Eins vor dem Komma vorweisen.

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