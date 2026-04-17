Abi 2026 WHG Neuwied Abi-Airline nach 13 Jahren Absturzgefahr gut gelandet 17.04.2026, 06:00 Uhr

i 54 Abiturienten feierten ihren Abschluss am Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied. Christina v. Gumpert

54 Abiturienten des Werner‑Heisenberg‑Gymnasiums meisterten turbulente Jahre. Viele Auszeichnungen und Pläne für einen Neubeginn prägten die Abiturfeier.

In einem feierlichen Gottesdienst mit anschließender Abiturfeier hat das Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) 54 Abiturienten im Gemeindesaal der Herrenhuter Gemeinde verabschiedet. Zwei von ihnen erzielten die Note 1,0, insgesamt elf können stolz eine Eins vor dem Komma vorweisen.







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