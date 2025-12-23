Warten auf das Fahrzeug Ab wann fährt der Bürgerbus in der VG Dierdorf?﻿ Lars Tenorth 23.12.2025, 14:00 Uhr

i Das Bürgerbus-Angebot in der VG Dierdorf soll im Jahr 2026 starten. Arno Burgi. picture alliance / Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Das Grundgerüst für den ersten Bürgerbus in der VG Dierdorf steht. Die Zufriedenheit über das Angebot ist groß, auch wenn es etwas später an den Start gehen wird als erhofft. Mehr Details sind bekannt, und die Verwaltung freut sich über eine Spende.

Das Mobilitätsangebot in der Verbandsgemeinde Dierdorf wird sich 2026 verbessern. So viel steht inzwischen fest. Denn zukünftig wird ein Bürgerbus Menschen nach telefonischer Vereinbarung zu bestimmten Zeiten von A nach B fahren. Doch gleich Anfang Januar wird das Vorhaben noch nicht beginnen, auch wenn es Walter Ertelt, Mitglied im Seniorenbeirat der VG Dierdorf, gehofft hatte.







Artikel teilen

Artikel teilen