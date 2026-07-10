Generalsanierung rechter Rhein Ab heute fährt kein Zug mehr durch den Kreis Neuwied Stephanie Mersmann 10.07.2026, 06:00 Uhr

i Die rechte Rheinstrecke wird fünf Monate lang generalsaniert. Betroffen ist auch der Zugverkehr im Kreis Neuwied. Daniel Dresen

Vom 10. Juli bis 12. Dezember ist die rechte Rheinschiene wegen der Generalsanierung zwischen Troisdorf und Wiesbaden für den Zugverkehr komplett gesperrt. Auch auf den Verkehr im Kreis Neuwied hat das große Auswirkungen.

Am heutigen Freitag ist es so weit: Die rechte Rheinstrecke wird komplett für den Bahnverkehr gesperrt. Vom 10. Juli bis zum 12. Dezember steht zwischen Troisdorf und Wiesbaden eine Generalsanierung an – und betroffen ist auch der Kreis Neuwied beziehungsweise die Menschen, die hier leben.







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