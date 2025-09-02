Gegen 10.40 Uhr ereignete sich am Dienstag ein schwerer Unfall bei Neustadt, die Vollsperrung der Autobahn dauerte auch Stunden später noch an. Der Rückstau war enorm - und Stunden später krachte es erneut.

Ein schwerer Unfall auf der A3 bei Neustadt hat am Dienstag einen Großeinsatz der Polizei nach sich gezogen - und wer auf der Autobahn unterwegs war, brauchte an diesem Tag viel Geduld. Ein Lkw ist bei Neustadt umgekippt, die A3 in Fahrtrichtung Köln war auch mehrere Stunden später noch voll gesperrt.

So ereignete sich der Unfall

Die Polizei wurde am Dienstag bereits gegen 10.40 Uhr über den Unfall informiert, die Vollsperrung bestand um 13.30 Uhr immer noch, hieß es vonseiten der zuständigen Polizeiautobahnstation Montabaur. Und: Diese werde noch länger andauern, die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen seien in vollem Gange, teilte die Polizei am frühen Nachmittag mit. Eine Ableitung des Verkehrs an der Ausfahrt Neustadt inklusive Umleitung wurde zwischenzeitlich eingeleitet. Zur aktuellen Stausituation konnte die Polizei zunächst nichts sagen.

Mittlerweile sind auch Details des Unglücks bekannt. Laut Polizei befuhr ein Sattelzug den rechten Fahrstreifen. Er kollidierte dort aus bislang noch ungeklärter Ursache seitlich mit einem weiteren Lkw mit Anhänger, der sich auf dem Seitenstreifen befand. Zum Zeitpunkt des Unfalls führte die Autobahnmeisterei Mäharbeiten an der späteren Unfallstelle durch - und die Arbeitsstelle wurde durch den besagten Lkw mit Anhänger der Autobahnmeisterei auf dem Seitenstreifen abgesichert.

Zwei Personen im Krankenhaus

Durch den Zusammenstoß geriet der Sattelzug in die rechtsseitige Böschung, wo er umkippte und auf der Seite liegen blieb. Der Fahrer des Sattelzugs wurde leicht verletzt. Im Lkw der Autobahnmeisterei befand sich eine Person, die bei der Kollision leicht verletzt wurde. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die genaue Schadenshöhe konnte die Polizei noch nicht angeben. Die aufwendigen Bergungsarbeiten werden noch einige Stunden in Anspruch nehmen, hieß es gegen 13.30 Uhr. Ob in der gesamten Zeit die Vollsperrung bestehen bleiben muss oder ob zum Beispiel ein Fahrstreifen freigegeben werden kann, stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest.

Noch ein Unfall, noch eine Vollsperrung

In der Folge des Verkehrsunfalls von 10.40 Uhr ereignete sich später ein weiterer Unfall. Gegen 14.40 Uhr kam es im Rückstau zwischen den Anschlussstellen Neuwied und Neustadt/Wied zu einem Auffahrunfall von drei Lkw. Hierbei wurde ein Fahrzeugführer leicht verletzt, teilt die Polizei mit.

Über eine Schadenshöhe können noch keine Aussagen getroffen werden. Auch für diesen Unfallbereich ist die A3 in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt und es wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Die Sperrungen werden vermutlich noch mehrere Stunden andauern, informierte die Polizei gegen 16 Uhr. Sofern möglich, sollte der Bereich großräumig umfahren werden.