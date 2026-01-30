Statistik für 2025 überrascht A3 bei Neustadt: So oft werden Autofahrer geblitzt Daniel Dresen 30.01.2026, 19:00 Uhr

i Der stationäre Blitzer an der A3 bei Neustadt in Fahrtrichtung Köln hat im Jahr 2025 fast 57.000 Geschwindigkeitsverstöße erfasst – deutlich weniger als in den beiden Vorjahren. Archiv Michael Möhlenhof. Michael Möhlenhof

Auf der A3 bei Neustadt befinden sich in Richtung Köln und Frankfurt stationäre Blitzer. Mit Blick auf die Zahl der Geschwindigkeitsverstöße auf diesem Autobahnabschnitt gibt es eine Überraschung. Die Polizei erklärt, was dahinter steckt.

Der Blick in die Blitzer-Statistik mag überraschen: Auf der A3 bei Neustadt sind im vergangenen Jahr deutlich weniger Autofahrer geblitzt worden als 2023. Das geht aus Zahlen hervor, die unsere Zeitung bei der Zentralen Bußgeldstelle des Landes Rheinland-Pfalz in Speyer angefragt hat.







