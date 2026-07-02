Termin kurzfristig geändert A3 bei Dierdorf erstmals wegen Windradtransport dicht Ralf Grün 02.07.2026, 19:00 Uhr

i Ein Flügel eines Windrads ist auf einem sogenannten Selbstfahrer montiert und wird durch einen Ort transportiert. Philipp von Ditfurth. picture alliance/dpa

Was ist zu beachten, wenn Schwertransporte die A3 nutzen müssen? Dazu befragte unsere Zeitung die Autobahn West GmbH, nachdem Anfang der Woche die A3 bei Dierdorf wegen eines Transportes von Rotorblättern kurzfristig nachts gesperrt werden musste.

In der Nacht auf Dienstag musste die A3 in Richtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Dierdorf und Ransbach-Baumbach gesperrt werden. Ursache war ein Schwertransport. Laut der ursprünglichen Presseinformation der Autobahn West GmbH sollte der nächtliche Transport von Rotorblättern für Windräder bereits vom 23.







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