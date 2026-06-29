Weil Rotorblätter für Windkraftanlagen angeliefert werden, lässt die Autobahn GmbH am heutigen Abend die A3 bei Dierdorf sperren. Eine Umleitung für den betreffenden Zeitraum ist ausgeschildert, heißt es.

Die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes lässt in der Zeit von heute, etwa 22 Uhr, bis zum Dienstag, 30. Juni, etwa 6 Uhr, die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen der Anschlussstelle (AS) Dierdorf und der AS Ransbach-Baumbach wegen Großraum- und Schwertransporten temporär für maximal zwei Stunden sperren. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.

Die Verkehrsteilnehmenden werden laut Mitteilung ab der AS Dierdorf im Basisnetz über die Bedarfsumleitung U8 bis zur Anschlussstelle Ransbach-Baumbach zur Wiederauffahrt auf die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt geleitet. Die Sperrung betrifft auch den Park- und Rastplatz Sessenhausen. Dort wird die Ausfahrt zur Raststätte für die Dauer der Transporte für maximal zwei Stunden gesperrt. Die Verkehrsteilnehmenden werden bei Einfahrt zur Raststätte mithilfe von Vorwarntafeln über die Sperrung informiert. Die Richtungsfahrbahn Köln ist von der Sperrung nicht betroffen.

Rotorblätter sind 100 Meter lang

Die Maßnahme ist für den Transport von Windkraftanlagen aus Gründen der Verkehrssicherheit notwendig, heißt es weiter. Die Großraum- und Schwertransporte befahren den Parkplatz Welschehahn, um später über die genehmigte Bedarfszufahrt zum Windpark „Haiderbachhöhe“ direkt hinter dem Parkplatz zu gelangen. Transportiert werden drei Rotorblätter von jeweils 100 Metern Länge, die auf dem Parkplatz zwischengelagert werden.

Im Rahmen des Weitertransports der Anlagen vom Parkplatz Welschehahn zum dahinter gelegenen Windpark wird der Parkplatz Welschehahn bis Dienstag, 30. Juni, circa 15 Uhr gesperrt, um den Abtransport der Rotorblätter verkehrssicher zu gewährleisten.

Die Autobahn GmbH bittet die Verkehrsteilnehmenden um eine umsichtige Fahrweise auf der Umleitungsstrecke sowie um Verständnis für die aufgrund der notwendigen Arbeiten unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen.