Abitur 2026 in Neustadt A little party never killed our Abi – auch nicht am WTG 31.03.2026, 11:00 Uhr

i Freuen sich über die Allgemeine Hochschulreife und Fachhochschulreife: die Abiturienten des Wiedtal-Gymnasiums Neustadt. Philipp Junkersdorf. Philipp Junkersdorf.

68 Abiturienten des Wiedtal-Gymnasiums in Neustadt feiern ihren Abschluss. Viele gute Wünsche gabs zum Zeugnis dazu.

Endlich die Allgemeine Hochschulreife in der Tasche: Vor Kurzem feierten 68 Abiturienten des Wiedtal-Gymnasiums (WTG) Neustadt ihren Schulabschluss unter dem Motto „A little party never killed our Abi“. Im Rahmen der Entlassfeier in der festlich dekorierten Wiedparkhalle nahmen sie ihre Zeugnisse entgegen.







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