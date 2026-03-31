Abitur 2026 in Neustadt: A little party never killed our Abi – auch nicht am WTG
Abitur 2026 in Neustadt
A little party never killed our Abi – auch nicht am WTG
68 Abiturienten des Wiedtal-Gymnasiums in Neustadt feiern ihren Abschluss. Viele gute Wünsche gabs zum Zeugnis dazu.
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Endlich die Allgemeine Hochschulreife in der Tasche: Vor Kurzem feierten 68 Abiturienten des Wiedtal-Gymnasiums (WTG) Neustadt ihren Schulabschluss unter dem Motto „A little party never killed our Abi“. Im Rahmen der Entlassfeier in der festlich dekorierten Wiedparkhalle nahmen sie ihre Zeugnisse entgegen.