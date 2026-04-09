Den Bibelvers „Der Herr, Dein Gott, ist mit Dir, wohin Du auch gehst“ hatten die 99 Abiturienten des MBG Dierdorf für ihren Abschlussgottesdienst ausgewählt. Zwanglos gefeiert wurde nach der Zeugnisausgabe und vielen Ehrungen dann beim Abiball.

99 Abiturienten des Martin-Butzer-Gymnasiums (MBG) in Dierdorf haben vor Kurzem ihre Reifezeugnisse im Anschluss an einen Gottesdienst erhalten. Diesen

hatten sie mit Ellen Bube und Nils Euteneuer zum Bibelvers aus Josua 1,9 – „Der Herr, Dein Gott, ist mit Dir, wohin Du auch gehst“ – vorbereitet.