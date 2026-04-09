Abi am Martin-Butzer-Gymnasium
99 Abiturienten in Dierdorf entlassen
Große Freude beim Abijahrgang 2026 des Martin-Butzer-Gymnasiums Dierdorf: Es gab auch viele Ehrungen zu feiern.
Große Freude beim Abijahrgang 2026 des Martin-Butzer-Gymnasiums Dierdorf: Es gab auch viele Ehrungen zu feiern.
Lara Stephan Fotografie

Den Bibelvers „Der Herr, Dein Gott, ist mit Dir, wohin Du auch gehst“ hatten die 99 Abiturienten des MBG Dierdorf für ihren Abschlussgottesdienst ausgewählt. Zwanglos gefeiert wurde nach der Zeugnisausgabe und vielen Ehrungen dann beim Abiball.

Lesezeit 3 Minuten
99 Abiturienten des Martin-Butzer-Gymnasiums (MBG) in Dierdorf haben vor Kurzem ihre Reifezeugnisse im Anschluss an einen Gottesdienst erhalten. Diesen hatten sie mit Ellen Bube und Nils Euteneuer zum Bibelvers aus Josua 1,9 – „Der Herr, Dein Gott, ist mit Dir, wohin Du auch gehst“ – vorbereitet.

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