86-Jährige trainiert für Tischtennis-WM in Südkorea

Mit einem Weihnachtsgeschenk nahm das sportliche Leben von Heidi Wunner einst seinen Anfang. Inzwischen ist die 86-Jährige aus Rheinbreitbach mehrfache Tischtennis-Weltmeisterin und bereitet sich auf die WM in Südkorea vor.

Es ist gar nicht so einfach, persönlich mit Heidi Wunner ins Gespräch zu kommen. Zu Hause selten, am Handy gelegentlich, und wenn man dann endlich einen Termin abgesprochen hat, gilt es, erst einmal die Wohnung hoch oben im Rheinbreitbacher Ortsteil Breite Heide zu finden. Dabei ist die mehrfache Tischtennis-Weltmeisterin doch ein Star zum „Anfassen“.

Los ging die Karriere mit einem Weihnachtsgeschenk

„Ende des Jahres werde ich einige meiner nebenberuflichen Tätigkeiten an den Nagel hängen“, sagt die 86-Jährige mit ein wenig Wehmut. Zu sehr scheinen ihr die Osteoporosekurse beim TV Eiche in Bad Honnef, wo sie seit vielen Jahren als Übungsleiterin arbeitet, am Herzen zu liegen. „Ich muss mich ja irgendwann mal um Haus, Garten und andere Sachen kümmern.“

Wenn „Oma“ Heidi (ein Sohn, zwei Enkel) nicht gerade als Übungsleiterin oder Physiotherapeutin beschäftigt ist, bleiben immer noch ein paar Minuten für ihre große Leidenschaft, den Tischtennissport. „Mein Vater hat mir damals zu Weihnachten eine Tischtennisplatte geschenkt, als ich 13 Jahre alt war“, so Wunner. „Und damit war meine sportliche Laufbahn eigentlich vorgegeben.“

i Im eigenen Garten ist es doch am schönsten. Kein Wunder, dass sich Heidi Wunner der grünen Oase nun mehr widmen möchte. Jörg Niebergall

Nächstes Turnier ist in Südkorea

So richtig ernst mit dem Leistungssport Tischtennis wurde es aber erst im höheren Alter. Mittlerweile hat sich die gebürtige Prenzlauerin in der ganzen Tischtenniswelt einen Namen gemacht. Unzählige Pokale, Urkunden und Medaillen schmücken ihre Wohnung.

Wie oft sie jetzt südwestdeutsche Meisterin war, wie viele Titel sie bei den Deutschen Meisterschaften gewonnen hat? Drei Mal stand sie bei den Senioren-Weltmeisterschaften im Oman und in Rom ganz oben auf dem Treppchen (Doppel und Mixed). Jetzt bereitet sie sich sportlich und mental auf die nächsten Weltmeisterschaften in Südkorea vor. „Da muss ich dann auch trainingsmäßig noch etwas zulegen“, so Wunner.

i Im Garten gibt es immer etwas zu tun. Jörg Niebergall

Doch wie legt die Rheinbreitbacher Ehrenbürgerin die Grundlagen für ihre sportlichen Erfolge? „Du machst einfach immer weiter“, gibt Wunner als Erfolgsrezept aus. „Da gibt es keine besondere Ernährungsform. Ich trinke morgens meinen Kaffee, abends mal einen Tee. Alkohol, den gibt es höchstens mal als Gläschen Sekt bei der Siegerehrung.“

Augenverletzung, Handbruch, als ihr die Ärzte schon das Tischtennisspielen verbieten wollten – das weckte Heidi Wunners Kampfgeist. Gestärkt kam sie an die Platte zurück und hat bis heute nichts von ihrem Können eingebüßt.

i Damit das Haus bei ihren Wettkampfreisen nicht allzu lange allein steht, hat Heidi Wunner untervermietet, natürlich an einen Tischtennisspieler. Jörg Niebergall

Als sie zuletzt in der Tischtenniswelt unterwegs war, stand bei ihrer Rückkehr der ganze Keller unter Wasser. Die Lösung war schnell gefunden, ein Untermieter musste her, der im Fall der Fälle in Heidis Haus mal nach dem Rechten sieht.

Da lag es natürlich nahe, gleich einen ambitionierten Tischtennisspieler wie den 63-jährigen Holger Boehnke für diese Aufgabe zu gewinnen. „Fühle mich schon wohler, wenn ich jetzt unterwegs bin und weiß, dass jemand aufs Haus aufpasst“, sagt Wunner. „Und wenn wir beide Zeit haben, dann werden im Keller schon mal drei, vier Sätze gespielt. Mal gewinnt er, mal ich.“ Die nächste WM kann also kommen.