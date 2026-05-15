Volkswandertag in Rengsdorf 80-Jähriger wandert versehentlich 50 statt 30 Kilometer Jörg Niebergall 15.05.2026, 19:00 Uhr

i Hans Ries hat es geschafft: 50 Kilometer statt geplanter 30 Kilometer ist er gewandert und glücklich im Ziel angekommen. Thomas Hirsch. Jörg Niebergall

Der 54. Volkswandertag in Rengsdorf hielt eine kuriose Anekdote bereit: Der 80-jährige Teilnehmer Hans Ries wollte eigentlich deutlich weniger weit wandern, sattelte dann aber noch 20 Kilometer drauf, weil er auf der „falschen“ Strecke unterwegs war.

Ein wenig überrascht war Hans Ries schon, als die von ihm ausgewählte Strecke beim 54. Rengsdorfer Volkswandertag des TV Rengsdorf für ihn immer länger und länger wurde. Spätestens an der nächsten Verpflegungsstation merkte der 80-jährige Miesenheimer, dass er anstatt der 30-Kilometer auf der 50-Kilometer-Strecke „gelandet“ war.







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