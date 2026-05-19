Volkswandertag in Rengsdorf
80-Jähriger pilgerte schon mehrfach nach Santiago
Hans-Joachim Ries ist in seinem Heimatort Miesenheim ehrenamtlich aktiv.
Hans-Joachim Ries ist in seinem Heimatort Miesenheim ehrenamtlich aktiv.
Jörg Niebergall

Die Organisatoren des Rengsdorfer Volkswandertages waren angesichts der Wanderleistung von Hans-Joachim Ries angetan. Auch wenn der 80-Jährige eher unfreiwillig 50 statt 30 Kilometer zurückgelegt hatte. Wir sprachen im Nachgang noch mal mit ihm.

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Es war Hans-Joachim Ries gar nicht so recht, dass er beim jüngsten Rengsdorfer Volkswandertag so in den Mittelpunkt gehoben wurde. Der rüstige Senior hatte beim Wandern über die 30-Kilometer-Strecke aus Versehen die Langvariante über 50 Kilometer gewählt und auch die „Verlängerung“ mit einem Lächeln im Gesicht einfach weggesteckt.

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