Volkswandertag in Rengsdorf 80-Jähriger pilgerte schon mehrfach nach Santiago Jörg Niebergall 19.05.2026, 06:00 Uhr

i Hans-Joachim Ries ist in seinem Heimatort Miesenheim ehrenamtlich aktiv. Jörg Niebergall

Die Organisatoren des Rengsdorfer Volkswandertages waren angesichts der Wanderleistung von Hans-Joachim Ries angetan. Auch wenn der 80-Jährige eher unfreiwillig 50 statt 30 Kilometer zurückgelegt hatte. Wir sprachen im Nachgang noch mal mit ihm.

Es war Hans-Joachim Ries gar nicht so recht, dass er beim jüngsten Rengsdorfer Volkswandertag so in den Mittelpunkt gehoben wurde. Der rüstige Senior hatte beim Wandern über die 30-Kilometer-Strecke aus Versehen die Langvariante über 50 Kilometer gewählt und auch die „Verlängerung“ mit einem Lächeln im Gesicht einfach weggesteckt.







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